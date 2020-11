Morreu Diego Maradona

A antiga estrela do futebol mundial, Diego Armando Maradona, morreu esta quarta-feira aos 60 anos.

A notícia foi avançada pela imprensa argentina e confirmada pelo seu agente e amigo Marias Morla, segundo a agência espanhola EFE.

Maradona, que foi operado a um coágulo na cabeça no final de outubro, terá sido vítima de uma paragem cardíaca, em casa, no bairro de San Andrés, perto de Buenos Aires.

A carreira e a queda

Nascido num bairro pobre de Buenos Aires, em 1960, Diego Armando Maradona começou a carreira futebolística nos Argentinos Juniors, em 1976, aos 16 anos.

Amplamente considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos, viveu o momento mais alto da carreira em 1986, com a conquista do Mundial de futebol ao serviço da seleção argentina, no México.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou ainda marcada pela conquista de dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.

Maradona viu-se envolvido na teia do doping, em 1990, e foi suspenso 15 meses. Em 1992, foi para o Sevilha já com a carreira em queda e a dependência da cocaína acabou por o afastar dos relvados. Terminou a carreira no Boca Juniors, em 1997.



Maradona estava a recuperar de uma operação a um coágulo no cérebro

O campeão do mundo pela Argentina tinha sido operado no início do mês de novembro a um coágulo no cérebro. Já tinha recebido alta e estava em casa a recuperar. Na altura, o médico falou numa recuperação "excelente".

"Estamos muito contentes. Ele consegue andar e, quando fala comigo, nota-se que está muito lúcido", avançou à imprensa Leopoldo Luque, que liderou a equipa de neurocirurgiões responsáveis pela operação.

Dias antes, Maradona tinha sido internado, anémico, desidratado e deprimido.

Depois de ser operado, várias pessoas reuniram-se junto à porta da clínica para demonstrar a admiração pelo treinador do Gimnasia de la Plata, com bandeiras e cânticos.

As reações

A seleção argentina de futebol lembrou Diego Armando Maradona como um futebolista "eterno" que vai ficar para sempre na memória do "planeta futebol".

"Até sempre, Diego. Serás eterno em cada coração do planeta futebol", lê-se numa curta mensagem no Twitter oficial da seleção argentina.

Também a Federação Argentina (AFA), "através do seu presidente Claudio Tapia, manifesta a mais profunda dor pelo falecimento" da "lenda" Diego Armando Maradona.

O Boca Juniors, clube no qual jogou antes de se mudar para a Europa e no qual terminou a carreira, lamentou a morte de Maradona com uma curta e sentida mensagem: "Agradecimento eterno. Eterno Maradona".

"Não há palavras", considera o Newell's Old Boys, outro dos clubes pelo qual passou o 'astro' argentino.

Maradona começou a carreira no Argentino Juniors, que fala em "Diego Eterno", numa mensagem acompanhada por imagem com um 10, número sempre utilizado pelo astro, e o seu ano de nascimento, 1960, e um símbolo de infinito.

“Hoje é seguramente um dos dias mais tristes da minha vida”

Para José Manuel Freitas, este será um dos dias mais tristes da sua vida, por, no espaço de poucas horas, terem morrido duas figuras importantes no mundo do futebol, Reinaldo Teles, que considera “um dos melhores dirigentes na história do futebol” e Maradona, “o melhor futebolista que vi jogar na minha vida”.

Enquanto adepto, não consegue expressar o quanto Diego Maradona representou para si, mas destaca as características inigualáveis de um jogador “que arrebatava multidões e ganhava um campeonato do mundo sozinho”.

O comentador da SIC lembra um futebol de “genialidade” que ficará para sempre na história do desporto rei.

“Saudade de si mesmo enquanto jogador tê-lo-á desassossegado toda a vida”

Para o comentador da SIC Joaquim Rita, “hoje morreu um pouco de futebol”. Recordando o “maior talento” que alguma vez viu jogar, relembra que Maradona foi o único jogador que sozinho era capaz de decidir títulos.

Sobre uma vida de excessos, o comentador da SIC considera que terá sido, porventura, a saudade de si mesmo enquanto jogador “que o terá desassossegado toda a vida” e terá feito de Maradona “uma personagem diferente, e não pelas boas razões”.

Joaquim Rita considera que “El Pibe” tentou manter-se à tona no futebol, mas uma personalidade como a sua “não poderia nunca ser qualquer coisa dentro da comunidade do futebol que não jogador”.

“De uma forma resumida, ele foi excessivo em tudo: primeiro no futebol que nos deus, depois nas loucuras que foi cometendo ao longo da vida”, concluiu.

“Sou um apaixonado por Maradona”. Rodrigo Guedes de Carvalho recorda entrevista em Sevilha

O ex-futebolista Diego Maradona comemorou 60 anos a 30 de outubro. No programa Jogo Aberto, da SIC Notícias, Rodrigo Guedes de Carvalho recordou uma entrevista com “El Pibe” em Sevilha, em 1992, para a inauguração do Jornal da Noite da SIC, a 6 de outubro.

“Fomos para Sevilha sem saber como íamos chegar ao Maradona”, conta, revelando que foi através de um familiar do futebolista que conseguiram garantir a entrevista. “Falámos com alguém da família que lhe pudesse explicar que íamos inaugurar uma televisão em Portugal e que esta entrevista era muito importante”, e Maradona aceitou.

“Dá-me a entrevista sem perguntar quanto tempo era. Esteve a conversar connosco”, conta Rodrigo Guedes de Carvalho, que enaltece o carisma humano e o talento do ex-futebolista, classificando-o como uma figura marcante do desporto.