O desaparecimento de Maradona: jornais mundiais enchem-se de lamentos e recordações 

As páginas de internet de vários jornais mundiais encheram-se de lamentos e de recordações que marcam a história da lenda do futebol.

Na terra natal, Argentina, um jornal fala em dor e comoção pela morte do astro. Em Itália, país que recebeu Maradona no Nápoles durante sete anos, diz-se adeus a um homem que consideram representar a essência do futebol.

Mas não foi só nos países em que jogou que foi recordado. Enquanto os franceses falam na morte de um Deus, os americanos descrevem-no um génio atormentado.