Morte de Diego Maradona. Papa lembra com carinho e oração o compatriota

O Papa Francisco lembrou "com carinho" e oração o ex-jogador de futebol argentino Diego Armando Maradona, seu compatriota, que morreu esta quarta-feira aos 60 anos, segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

O pontífice foi informado da morte da estrela do futebol mundial, seu compatriota, e pensou "com afeto" nas ocasiões em que estiveram juntos últimos anos.

"Recorda-o na oração, como fez nos últimos dias quando soube de suas condições de saúde", referiu o porta-voz num breve comunicado.

O Papa, conhecido adepto de futebol, especialmente do seu clube de coração, o San Lorenzo de Almagro, encontrou-se várias vezes com o craque argentino.

Em setembro de 2014, Jorge Bergoglio recebeu Maradona na sua residência particular no Vaticano para falar sobre as iniciativas e projetos educacionais da fundação pontifícia "Scolas Occurrentes".

'El Pibe' participou em duas das "Festas da Paz" do futebol promovidas pelo Papa.

A harmonia entre os dois era conhecida e assim que se conheceu a eleição de Francisco, em março de 2013, como o primeiro Papa latino-americano da história, Maradona declarou:

"O Deus do futebol é argentino, e agora também o Papa".

MORTE DE DIEGO MARADONA

A antiga estrela do futebol mundial, Diego Armando Maradona, morreu esta quarta-feira aos 60 anos.

A notícia foi avançada pela imprensa argentina e confirmada pelo seu agente e amigo Marias Morla, segundo a agência espanhola EFE.

Maradona, que foi operado a um coágulo na cabeça no final de outubro, terá sido vítima de uma paragem cardíaca, em casa, no bairro de San Andrés, perto de Buenos Aires.

O Governo argentino decretou três dias de luto nacional e a UEFA decretou um minuto de silêncio antes dos jogos da Liga dos Campeões de futebol e da Liga Europa, na quinta-feira.

A CARREIRA E A QUEDA

Nascido num bairro pobre de Buenos Aires, em 1960, Diego Armando Maradona começou a carreira futebolística nos Argentinos Juniors, em 1976, aos 16 anos.

Amplamente considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos, viveu o momento mais alto da carreira em 1986, com a conquista do Mundial de futebol ao serviço da seleção argentina, no México.

CARLO FUMAGALLI

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou ainda marcada pela conquista de dois campeonatos italianos, uma Taça, uma Supertaça e uma Taça UEFA arrebatada ao serviço do Nápoles. Pelo Barcelona, venceu uma Taça do Rei, uma Taça da Liga e uma Supertaça

Maradona viu-se envolvido na teia do doping, em 1990, e foi suspenso 15 meses. Em 1992, foi para o Sevilha já com a carreira em queda e a dependência da cocaína acabou por o afastar dos relvados. Terminou a carreira no Boca Juniors, em 1997.