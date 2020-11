Mundo do futebol comove-se com morte de El Pibe

A grandeza de Maradona inundou as redes sociais. As homenagens a uma das maiores lendas de futebol vieram um pouco de todo o mundo.

A Federalão Argentina foi das primeiras reagir escrevendo que Maradona “será eterno em cada coração do planeta do futebol”. Também o Barcelona e o Nápoles, onde El Pibe jogou durante vários anos, deixaram mensagens a agradecer a carreira e legado do jogador. Assim como o clube argentino Boca Juniores, e até o River Plate, clube rival, não ficou sem prestar homenagem à lenda do futebol.

Pelé diz que perdeu um amigo e que o mundo perdeu uma lenda. Messi sublinha a enorme perda para a Argentina, mas lembra que Diego Maradona é eterno. Cristiano Ronaldo chama-o de mágico inigualável.

Entre mensagens, memórias e fotografias, o mundo chorou a morte de Diego Maradona que, aos 60 anos, foi vítima de uma paragem cardíaca.