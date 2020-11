Maradona “tantas vezes fintou a morte, que desta vez não conseguiu”

O futebolista Diego Maradona foi, para António Ribeiro Cristóvão, “foi o melhor jogador de todos os tempos”. O jornalista reage à morte da lenda argentina, aos 60 anos, vítima de paragem cardíaca.

“O Maradona, como ele próprio reconhecia, nasceu para jogar futebol. E muito cedo começou a revelar-se na Argentina, mas foi de facto na Europa que ele atingiu o seu grande apogeu”, disse o Ribeiro Cristóvão no Jornal da Noite.

O percurso da lenda argentina que jogou no Barcelona e no Nápoles ficará para a história. Ribeiro Cristóvão lembram que a equipa italiana estava em risco de descer de divisão antes da chegada de Maradona e acabou por conquistar dois campeonatos. No entanto, foi também em Nápoles que “começou a desgraça de Maradona”, ao ficar “refém das máfias”.