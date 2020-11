Homenagem a Maradona junta milhares de pessoas em Buenos Aires

A imagem de Diego Maradona ergueu-se em todas as ruas de Buenos Aires. Milhares de fãs juntaram-se esta quarta-feira em frente ao Obelisco de Buenos Aires para o último adeus ao campeão mundial de 1986.

Uma comitiva da comunicação social acompanhou a chegada do corpo até ao Palácio Presidencial onde vão decorrer as cerimónias fúnebres durante três dias.

A ex-mulher do craque argentino, Claudia Villafañe, e as duas filhas, Dalma e Gianinna, já se deslocaram à Casa Rosada, sede da presidência da República Argentina, assim como o presidente da Associação de Futebol Argentino, Claudio Tapia, jogadores e ex-futebolistas

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu na sua residência, na Argentina, aos 60 anos.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires. A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA ganhos ao serviço dos italianos do Nápoles.

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.

O velório público decorre hoje, das 06:00 às 16:00 (entre as 09:00 e as 19:00 em Lisboa).