CONMEBOL lamenta a morte de Maradona, "o melhor futebolista da história"

A Confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL) considerou esta quarta-feira Maradona "o melhor futebolista da história", numa mensagem em que lamenta a morte do antigo jogador argentino.

"Deixou-nos o melhor jogador de futebol da história, mas a lembrança do seu maravilhoso talento, os seus golos, as suas façanhas, viverão para sempre na nossa memória. Lamentamos profundamente o falecimento de Diego Armando Maradona", considerou o organismo do futebol sul-americano.

Maradona morreu esta quarta-feira na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.