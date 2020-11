Sérgio Conceição emociona-se e dedica vitória do FC Porto a Reinaldo Teles

Apesar da vitória desta quarta-feira frente ao Marselha, o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, considerou ter vivido um dos momentos mais difíceis da carreira, depois da morte do ex- dirigente do clube Reinaldo Teles.

"Cheguei ao Futebol Clube do Porto com 16 anos, todo o meu trajeto foi acompanhado pelo Sr. Reinaldo e pela sua familia", afirmou o técnico em conferência de imprensa depois do jogo.

Emocionado, Sérgio Conceição dedicou e vitória do Futebol Clube do Porto ao ex-dirigente do clube.

Reinado Teles morreu esta quarta-feira, aos 70 anos, com Covid-19. O administrador não-executivo da SAD do FC Porto e braço direito de Pinto da Costa estava internado no Hospital de São João desde o final do mês de outubro.