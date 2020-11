As homenagens e as polémicas: a morte de Maradona envolvida em controvérsias

O médico que acompanhou Maradona está a ser acusado de homicídio por negligência. Em desespero improvisou uma conferência de imprensa para sacudir a responsabilidade.

A enfermeira que acompanhou o astro argentino confessa que foi pressionada a mentir em defesa do médico. Mas revela agora que faltaram cuidados médicos adequados.

Lembrado no clube onde cresceu e homenageado no clube onde mais se mostrou ao Mundo. Lorenzo Insigne fez o primeiro do Nápoles à Roma e correu para assumir todo o respeito e admiração pelo génio que morreu aos 60 anos vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

Um dos lugares onde Maradona vai estar sempre presente é o estádio La Bombonera. Cardona marcou e a equipa toda do Boca Juniors dirigiu-se à filha do eterno número 10.