Benfica regressa às vitórias frente ao Tondela

O Benfica regressou esta sexta-feira aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer, no Estádio da Luz, o Tondela por 2-0, na 13.ª jornada.

O suíço Haris Seferovic (54 minutos) e o alemão Luca Waldschmidt fizeram os dois golos do encontro.

Com esta vitória, as "águias" sobem provisoriamente ao 2.º lugar do campeonato, com 31 pontos, mais três que o FC Porto (que joga esta noite em Famalicão) e menos quatro que o líder Sporting, que também hoje venceu o Nacional, na Madeira, por 2-0. Já o Tondela segue no 13.º lugar, com 12 pontos.

Na próxima jornada, o Benfica visita o Estádio do Dragão para o clássico com o FC Porto (sexta-feira, dia 15, às 21:00) e o Tondela recebe o Boavista (sábado, dia 16, às 20:30).