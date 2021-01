Covid-19. Carlos Carvalhal avisa que parar o futebol seria ruinoso

Na antevisão do jogo desta quarta-feira com o Benfica, Carlos Carvalhal prometeu um Sporting de Braga ambicioso e preparado para o confronto com um grande adversário. O treinador dos minhotos espera que o jogo se realize e acrescenta que parar o futebol por causa da pandemia seria uma opção ruinosa.

Carlos Carvalhal não quer participar num debate sobre saúde pública, mas deixa claro que quer ir a jogo esta quarta-feira apesar dos casos de covid-19 no Benfica.

Parar o futebol seria, na opinião de Carlos Carvalho, ruinoso e transmitiria também uma mensagem errada.

Em Leiria, o treinador dos minhotos quer apresentar uma equipa ambiciosa e sem medo do adversário. O objetivo é chegar à final da Taça da Liga e repetir a vitória da última época.