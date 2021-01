Taça da Liga. DGS remete decisão sobre realização dos jogos para os clubes e Liga

A Direção-Geral da Saúde remeteu esta terça-feira a realização dos jogos da final four da Taça da Liga para os clubes e para a Liga.

Quem decide questões médicas - infetados, baixo alto risco, quem faz isolamento - é a Saúde Pública, mas quem decide se deve ou não jogar é o clube.

"A autoridade de saúde territorialmente competente, avaliadas as circunstâncias e o risco, decide sobre os jogadores que ficam em isolamento, por motivo de doença, e os que ficam em isolamento profilático, por serem considerados contactos de risco. A decisão quanto ao restante plantel é da responsabilidade dos clubes desportivos", lê-se em comunicado emitido pela DGS, em relação à presença das 'águias' nas competições profissionais.

De acordo com o plano de retoma do futebol profissional, "os atletas e equipas técnicas da equipa na qual foi identificado um caso positivo podem ser considerados contactos de um caso confirmado".

"No entanto, a identificação de um caso positivo não torna, por si só, obrigatório o isolamento coletivo, das equipas. A determinação de isolamento de contactos (de praticantes e outros intervenientes), a título individual, é de estrita competência da Autoridade de Saúde territorialmente competente", acrescenta o mesmo documento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O FC Porto já ameaçou não se apresentar no jogo de hoje frente ao Sporting depois da polémica que envolve dois jogadores.

Os 'verdes e brancos' anunciaram que, afinal, Nuno Mendes e Sporar tinham tido "falsos positivos" nos testes de deteção do novo coronavírus, o que não convenceu o FC Porto, que acusou o adversário de estar a preparar um "atentado à saúde pública", ameaçando mesmo não disputar a 'final four', críticas a que se juntou também o detentor do título, Sporting de Braga.

Já hoje, o Benfica, que joga na quarta-feira com os minhotos o acesso à final, anunciou ter detetado 17 novos casos positivos entre plantel, equipa técnica e outro 'staff', nos testes realizados desde sábado. Entre os infetados está Luís Filipe Vieira, o Presidente do clube.

Este número elevado levou a que os 'encarnados', "na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos", tenham remetido para a Direção-Geral da Saúde (DGS) a decisão de poder jogar ou não.

Segundo o comunicado das 'águias', está em causa não só a participação na Taça da Liga como qualquer participação em jogos durante 14 dias.

Já hoje, também o Sporting de Braga criticou os lisboetas, manifestando-se "indignado pela intenção do Sporting em ter tratamento de exceção".

A 'final four' da Taça da Liga arranca hoje em Leiria, com o duelo entre Sporting e FC Porto, com a meia-final de quarta-feira entre Benfica e o detentor do troféu Sporting de Braga em dúvida.