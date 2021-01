Jorge Jesus com suspeita de infeção respiratória

O Benfica anunciou o cancelamento da conferência de imprensa agendada para esta quarta-feira, de antevisão ao jogo frente à Belenenses SAD, para a Taça de Portugal. Jorge Jesus está com uma suspeita de infeção respiratória.

O treinador do Benfica encontra-se, ao longo do dia de hoje, a realizar exames médicos para despistar a origem do problema respiratório.

Numa nota publicada no site oficial, o clube "(...) esclarece que a situação não é grave, porém, obriga ao cancelamento da conferência de imprensa marcada para hoje, de antevisão ao jogo dos quartos de final da Taça de Portugal."

"O Benfica remete para as próximas horas novas informações sobre este assunto e pede que, até lá, seja respeitada a privacidade do treinador.", lê-se no comunicado.

EDUARDO COSTA

SURTO DE COVID-19 NO BENFICA

O Benfica tem registado recentemente um elevado número de casos de infeção pelo novo coronavírus no plantel profissional, que afastou 10 jogadores da receção ao Nacional, na segunda-feira, para a 15.ª jornada da I Liga.

Antes desse encontro, que terminou empatado 1-1, o treinador "encarnado" era o único elemento da equipa técnica a ter tido um teste com negativo para o coronavírus responsável pela pandemia de covid-19.

PAULO NOVAIS

Desde o início da temporada, o Benfica já teve 21 jogadores infetados.

Também o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, fez um teste positivo para o SARS-CoV-2.