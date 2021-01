Jesus volta a testar negativo e marca presença nas meias-finais da Taça da Liga

Jorge Jesus voltou a testar negativo à covid-19. O treinador do Benfica realizou esta terça-feira um novo teste. Segundo um comunicado publicado esta terça-feira pelo clube da Luz, Jesus irá estar presente, esta quarta-feira, no “banco a orientar a equipa do Benfica na meia-final da Taça da Liga, em Leiria”.

O Benfica informou esta terça-feira que vai marcar presença na 'final four' da Taça da Liga de futebol, em Leiria, apesar dos vários casos de covid-19, que afetam a equipa lisboeta.

Em comunicado emitido no site oficial, o clube da Luz, que defrontam na quarta-feira o Sporting de Braga, nas meias-finais, confirma a presença, "com a ambição de vencer a prova, à imagem do que acontece em todas as competições que disputa".

"Após ter exposto publicamente, de forma cautelar e transparente, o aumento de casos de covid-19 na sua estrutura profissional, não recebeu por parte das autoridades competentes -- DGS [Direção-Geral da Saúde] e Liga de Clubes -- qualquer recomendação contrária às regras até agora vigentes nas competições nacionais. Ou seja, proceder ao isolamento dos jogadores que testaram positivo e incluir no lote de atletas à disposição da sua equipa técnica todos aqueles que testaram negativo, 48 horas antes da partida", refere o Benfica.

Perante as dificuldades, os 'encarnados' destacam o "inabalável espírito de grupo e tenacidade" do plantel, que possibilita à equipa "marcar presença amanhã [quarta-feira] na meia-final da Taça da Liga, com o desígnio de vencer um troféu que já conquistou por sete vezes".

Por outro lado, o Benfica manifestou que tem cumprido "escrupulosamente" as normas e recomendações das autoridades competentes e revelou que, "ao longo da época, realizou mais de 7.000 testes SARS-CoV-2 a todos os elementos da sua estrutura profissional", algo que "se situa claramente acima das orientações da DGS e do que se encontra estipulado pela Liga de cubes".

BENFICA DEFRONTA SPORTING DE BRAGA

Na quarta-feira, o Benfica defronta o Sporting de Braga, nas meias-finais da Taça da Liga, a partir das 19:45, em Leiria, num encontro no qual não poderá contar com Gilberto, Vertonghen, Grimaldo, Diogo Gonçalves e Luca Waldschmidt, os mais recentes casos positivos ao novo coronavírus no plantel.

Já esta terça-feira, o clube tinha informado terem sido detetados 17 casos de infeção pelo novo coronavírus entre jogadores, equipa técnica e 'staff' no decurso dos testes de despistagem realizados desde sábado, e entre os quais o caso positivo do presidente Luís Filipe Vieira.

Os 'encarnados' cancelaram a conferência de imprensa de antevisão do jogo com os minhotos, que estava marcada para esta terça-feira, e disseram aguardar uma decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS) relativamente à participação da equipa nas competições de futebol.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que, no decurso dos testes realizados desde sábado no Seixal, foram detetados 17 novos casos de covid-19 entre staff, equipa técnica e jogadores. Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias", pode ler-se na nota publicada hoje no sítio oficial dos 'encarnados'.

Na segunda-feira, a comunicação social portuguesa deu conta de vários casos de infeção nas 'águias', nomeadamente do avançado alemão Luca Waldschmidt, dos treinadores-adjuntos João de Deus, Pietra e Fernando Ferreira e do diretor Luisão, acrescentando que os brasileiros Gilberto e Everton Cebolinha cumpriam isolamento.

SPORTING VENCE CONTRA O FC PORTO E SEGUE PARA AS FINAIS

O Sporting garantiu esta terça-feira um lugar na final da Taça da Liga 2020/2021, ao eliminar o FC Porto (2-1) na primeira meia-final, que se disputou no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Marega colocou os "dragões" em vantagem aos 79 minutos, mas um bis de Jovane Cabral (86' e 90+4') carimbaram a reviravolta e o triunfo leonino.

A segunda meia-final, que vai opor o Sporting de Braga ao Benfica, realiza-se esta quarta-feira às 19:45 e terá transmissão em direto na SIC e aqui, no site da SIC Notícias.