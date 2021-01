Covid-19: Benfica cancela antevisão de Jorge Jesus para a Taça da Liga

O Benfica cancelou a conferência de imprensa do treinador Jorge Jesus, de antevisão à meia-final da Taça da Liga de futebol, marcada para esta terça-feira, devido ao número de casos de infeção pelo novo coronavírus na equipa.

"No seguimento do número de casos detetados nos últimos testes realizados no Benfica Campus, e com o intuito de restringir os contactos sociais no centro de estágio, o Benfica cancela a conferência de imprensa marcada para as 14:00", lê-se no comunicado dos 'encarnados'.

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, tinha agendada para hoje, no Seixal, a antevisão ao embate com o Sporting de Braga, marcado para quarta-feira, em Leiria.

Já na manhã de hoje, o Benfica informou da deteção de 17 novos casos de infeção pelo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, nos testes realizados no sábado, aguardando uma decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a participação da equipa de futebol nas competições.