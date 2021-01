Lucas Veríssimo não chega a Lisboa antes do fecho do mercado

Lucas Veríssimo só chegará a Lisboa depois do mercado de transferência estar fechado.

O jogador está à espera de uma vaga num dos voos de repatriamento da próxima semana, o que significa que chegará após a data de término do mercado de inverno - 1 de Fevereiro às 23:59.

No entanto, a transferência não está em risco. Lucas Veríssimo fará os habituais exames médicos no Brasil e vai assinar o contrato de trabalho com o Benfica em São Paulo, que será posteriormente enviado para Portugal.

Recorde-se que o Benfica pagou ao Santos 6,5 milhões de euros para garantir o defesa central brasileiro.