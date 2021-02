O filme de um jogo de "alta tensão" entre FC Porto e Sporting de Braga

O FC Porto empatou esta quarta-feira com o Sporting de Braga por 1-1, em Braga, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. O primeiro golo da partida foi marcado por Mehdi Taremi, aos nove minutos.

O Sporting de Braga conseguiu empatar aos 90+11 minutos.

Jogadores empurram ambulância

O jogo esteve parado durante vários minutos devido a uma lesão grave de David Carmo, do Sporting de Braga, aos 66 minutos, que teve de sair de campo numa ambulância.

Depois da assistência ao jogador, viveu-se um momento algo caricato, com os jogadores a terem de empurrar a ambulância para fora do relvado.

O defesa central sofreu uma fratura do tornozelo direito e tem um tempo de paragem de um mínimo estimado de quatro meses, informou, entretanto, o Sporting de Braga.

O FC Porto desejou uma rápida recuperação ao jogador do Braga nas redes sociais.

David Carmo lesionou-se com gravidade após um lance com Luis Díaz.

Dois cartões vermelhos

Após analisar as imagens, o árbitro Luís Godinho acabou por mostrar o cartão vermelho direto ao colombiano do FC Porto, o que suscitou polémica e duras críticas dos responsáveis portistas. A revolta tomou conta do banco do FC Porto. Luis Díaz saiu de campo em lágrimas agarrado por Sérgio Conceição.

O FC Porto acabou o jogo com menos dois jogadores em campo. Luis Díaz foi expulso após o lance com David Carmo e Uribe recebeu cartão vermelho por dar uma cabeçada em Esgaio.

O "basta" de Pinto da Costa

No final do jogo, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, criticou as recentes arbitragens que, na opinião do dirigente, prejudicaram os dragões. Pelo terceiro jogo consecutivo, Sérgio Conceição não apareceu na sala de imprensa.

"Em relação às mensagens que recebi, algumas durante o jogo, para que a equipa abandonasse o terreno do jogo perante o que se estava a passar, quero pedir a todos os associados do FC Porto que mantenham a serenidade porque ninguém nos verga! Não é desta forma, como tem vindo a acontecer em relação às arbitragens com o FC Porto, que nos vão vergar", afirmou numa declaração sem direito a perguntas na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga.

Num tom de voz elevado, Pinto da Costa frisou querer a "paz no futebol". "Mas não nos provoquem mais, nem brinquem com os nossos jogadores, treinadores e todos os adeptos do FC Porto. Apelo à serenidade, mas volto a dizer basta! Bem sei que não temos secretário de Estado do Desporto e não posso apelar sequer ao Governo, que morreu, desertou, não vale a pena fazer um apelo ao que não existe", referiu.

"Estão a matar o futebol português"

Rui Santos diz que a arbitragem foi incompetente na expulsão a Luis Díaz e critica duramente o comportamento de dirigentes e jogadores.

O comentador da SIC diz que "estão a matar o futebol português".

"Viram o jogo, tirem as vossas conclusões"

Carlos Carvalhal não quis comentar a prestação da equipa de arbitragem. Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador disse que tentou ganhar o jogo e estar focado na sua equipa. O técnico garante que o Sporting Braga vai ao Dragão para se qualificar para a final da Taça de Portugal.

Sobre a tensão no final do jogo, Carvalhal disse que com ele não se passou nada.

O treinador lamentou ainda a lesão de David Carmo. "Gostava de deixar uma palavra pela lesão do David Carmo, um lamento. Ainda não sei a extensão da lesão, mas é grave".

O apuramento para a final da Taça de Portugal vai ser decidido no estádio do Dragão. A segunda mão terá lugar a 3 de março.

As imagens do jogo