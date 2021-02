O Benfica venceu esta quinta-feira em casa do Estoril Praia, por 3-1, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

André Vidigal inaugurou o marcador aos 23 minutos e o Benfica empatou já perto do intervalo, com um golo de Darwin Núñez (44'). Aos 68 minutos de jogo, Haris Seferović fez o 2-1 e, aos 77, Darwin voltou a marcar e aumentou a vantagem do Benfica.

A segunda mão realiza-se a 3 de março, no Estádio da Luz.