Presidente da Federação de Andebol dedica vitória a Alfredo Quintana

A seleção portuguesa de andebol alcançou este domingo o feito inédito de se qualificar para os Jogos Olímpicos, ao ganhar por 29-28 à anfitriã França, em Montpellier, com um golo no último segundo do jogo por Rui Silva.

O presidente da Federação de Andebol de Portugal diz que o apuramento da equipa para os Jogos Olímpicos de Tóquio é uma homenagem ao falecido guarda-redes da equipa Alfredo Quintana, que morreu aos 32 anos, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória antes de um treino.

Miguel Laranjeiro descreveu o momento da vitória e lembrou que as últimas semanas não foram fáceis para a equipa.