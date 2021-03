Covid-19. Japão proíbe entrada a estrangeiros durante Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de Tóquio não vão ter público proveniente do estrangeiro. O risco sanitário, devido à covid-19, levou a organização a proibir a entrada no Japão, durante o evento, de espetadores oriundos de outros países.

As autoridades japonesas estiveram reunidas, este sábado, e tomaram a decisão de proibir a entrada no país de espetadores estrangeiros. A prioridade da organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, é garantir a segurança dos participantes e do povo japonês.

A crise sanitária provocada pela pandemia continua imprevisível e não está garantida a total segurança aos atletas e do público estrangeiro que pretendia estar presente nas bancadas.

A decisão de proibir a presença de público estrangeiro é inédita. Assistir aos Jogos Olímpicos só será possível pela televisão ou através da internet.

Nas últimas semanas os japoneses contestaram a organização do evento, e defenderam um novo adiamento. Os Jogos Olímpicos têm inicio marcado para o dia 23 de julho.