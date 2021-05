Valtteri Bottas impede centésima pole position de Hamilton

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) impediu este sábado a 100.ª 'pole position' da carreira do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), ao ser o mais rápido na sessão de qualificação para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no Algarve.

O piloto finlandês garantiu a 17.ª 'pole' da sua carreira no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), com o tempo de 1.18,348 minutos, deixando Hamilton na segunda posição, a apenas 0,007 segundos.

O tempo registado pelo finlandês ficou a 1,7 segundos do tempo que valeu a Hamilton o primeiro lugar da grelha em 2020.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) ficou na terceira posição, a 0,398 segundos de Bottas, com o mexicano Sérgio Perez (Red Bull) na quarta posição, a 0,542.

Verstappen ainda apanhou um susto, ao ver a sua primeira de duas tentativas na derradeira fase de qualificação (Q3) anulada por ter ultrapassado os limites da pista na curva 4 do circuito algarvio.

Isso obrigou o piloto holandês, vencedor da corrida anterior, em Imola (Itália), a sair com pneus macios para a derradeira tentativa, tal como o seu companheiro de equipa, ao contrário do que aconteceu com os dois Mercedes, que montaram pneus médios.

Uma vez que as equipas não podem mudar de pneus até ao início da corrida, significa que haverá estratégias diferentes entre os pilotos da frente, com paragens em diferentes alturas da corrida.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) terminou na quinta posição, a 0,691, à frente do francês Esteban Ocon (Alpine), que ficou a 0,694.

O alemão Sebastian Vettel (Aston Martin), que não chegava à Q3 desde o GP de Inglaterra de 2020, ficou na 10.ª posição.

Quem não chegou à derradeira fase da Qualificação foi o britânico George Russell (Williams), que ainda assim conseguiu o melhor resultado com o carro britânico, ao ser 11.º, enquanto o espanhol Fernando Alonso (Alpine) foi apenas 13.º.

Destaque ainda para o 16.º lugar do australiano Daniel Ricciardo (McLaren), eliminado logo na Q1, apesar de ter um dos carros mais rápidos do pelotão.

A corrida desta 18.ª edição do GP de Portugal terceira prova do Mundial realiza-se às 15:00 de domingo.