Exclusivo. Jorge Correa recebeu uma proposta do Al Qadisiyah

Al Qadisiyah fez chegar uma proposta de contrato a Jorge Correa.

O clube da Arábia Saudita ofereceu ao argentino um contrato para as próximas duas temporadas com uma salário muito superior ao que o médio aufere no Marítimo. O jogador está no último ano de contrato e o 'Jogo Aberto' sabe que muito dificilmente irá renovar com equipa da Madeira, face aos clubes que já demonstraram o interesse na sua contratação.

O Al Qadisiyah foi o único clube a formalizar uma proposta de contrato mas há uma equipa mexinaca e outra da Turquia que se preparam para fazer uma porposta ao jogador nos próximos dias.