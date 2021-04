Exclusivo. Famalicão é obrigado a comprar Heriberto se ficar na I Liga

O Famalicão vai ficar com Heriberto Tavares, a título definitivo, se garantir a permanência na I Liga.

O avançado de 24 anos está emprestado pelo Stade Brestois 29, da primeira liga francesa, até ao final da época, com os franceses a suportarem o salário do jogador. O empréstimo contempla uma cláusula de obrigação de compra em caso de permanência, no valor de 1,2 milhões de euros, que já foi entretanto negociada entre os clubes e que terá um valor fixo mais um variável mediante a perfomance do jogador. Heriberto Tavares já negociou o novo contrato que terá a duração de três anos.

À vigésima oitava jornada do campeonato português, o avançado participou em doze jogos pela equipa de Famalicão e marcou um golo.