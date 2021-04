Sandro Raniere Guimarães Cordeiro, conhecido como apenas Sandro, vai ser jogador do Belenenses SAD na próxima temporada.

O 'Jogo Aberto' sabe que o antigo jogador do Tottenham chegou a acordo com a equipa de Petit para ser o primeiro reforço para a época 2021/2022. Sandro vai assinar um contrato até Junho 2022, com um salário de 150 mil euros brutos. O médio brasileiro de 32 anos estava sem clube e a viver em Portugal.