Exclusivo. Sporting apresentou uma proposta por Vando Félix

O Sporting entregou uma proposta ao Leixões para tentar contratar Vando Félix.

Os leões ofereceram 100 mil euros por 90% do passe do avançado de dezoito anos. O 'Jogo Aberto' sabe que o Leixões já recebeu propostas superiores pelo jogador em questão. No entanto, o Sporting alega a existência de um protocolo com o Leixões que dá direito de preferência aos leões sobre todos os atletas do clube de Matosinhos.

Vando Félix destacou-se este ano na equipa de sub-23, onde fez vinte jogos e marcou dois golos O avançado da Guiné-Gissau também já se estreou pela equipa principal, participando em dois jogos.