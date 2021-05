Exclusivo. Al-Wahda quer Rúben Ribeiro para a próxima época

O Al-Wahda está interessado em contratar Rúben Ribeiro para a próxima temporada.

O clube de Abu Dhabi procura um 'camisola 10' para reforçar a equipa e o 'Jogo Aberto' sabe que o jogador de 33 anos é a prioridade. Em cima da mesa está um contrato de uma época com mais uma de opção, com uma aumento salarial significativo. Rúben RIbeiro tem apenas mais um ano de contrato na Turquia (até Junho de 2022) e não descarta a possiblidade de regressar ao futebol asiático, mas sempre com um contrato de no mínimo duas temporadas.

O 'Jogo Aberto' contactou o Hatayspor que diz não pensar em vender o jogador, pelo menos para já. Ao serviço dos turcos, Rúben Ribeiro participou em 37 dos jogos, tendo apontado um golo e uma assitência. No entanto, os turcos estã rendidos ao português que foi eleito vários vezes o jogador da semana e é considerado como uma das maiores ameaças da equipa de Hatay.