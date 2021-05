FC Porto suspeito de falsificar testes à covid-19 com ajuda de um laboratório de análises clínicas

O Futebol Clube do Porto é suspeito de falsificar testes à covid-19 com a ajuda de um laboratório de análises clínicas. As suspeitas que levaram à realização de buscas apontam para a existência de um esquema entre o clube e o laboratório Unilabs.

No mandado de busca, a que a SIC teve acesso, pode ler-se que "terá sido forjado um resultado na Unilabs bem como de que tal laboratório agirá ou terá agido a mando de responsáveis do Futebol Clube do Porto, com o expresso intento de ocultação desse e doutros eventuais casos de covid-19, no respetivo plantel".

A investigação terá partido de uma suspeita relacionada com Shoya Nakajima, o médio portista que foi emprestado ao Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, no início do ano. "Existem indícios de que o jogador (...) viajou infetado com covid-19 para o Dubai."



Polícia Judiciária leva a cabo cerca de uma dezena de buscas



As buscas da Polícia Judiciária passaram pelo estádio do Dragão, pelo Centro de Treinos do Futebol Clube do Porto e também por Portimão, onde o alvo foi um empresário ligado ao futebol. Chegaram também ao laboratório Unilabs e ao laboratório Germano de Sousa, onde Nakajima realizou testes juntamente com a família. Neste último, os inspetores quiseram saber quem pagou os testes. Ao que a SIC apurou terão sido realizados a pedido do portimonense.

Em causa estão os crimes de propagação de doença, alteração de análise ou de receituário. Mas fontes contactadas pela SIC explicam que se trata de uma investigação ainda numa fase embrionária.

A Judiciária pediu auxílio ao Instituto Ricardo Jorge, que poderá ajudar a perceber a fiabilidade dos testes que foram realizados. Por agora não há sequer arguidos constituídos.

