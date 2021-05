Renê Santos vai ser jogador do Al-Raed da Arábia Saudita.

O defesa central não chegou a acordo com o Marítimo para a renovação do contrato e sai, a custo zero, para o campeonato saudita.

Aos 29 anos, Renê vai assinar um contrato válido para as próximas duas temporadas, com mais uma de opção.

Na última temporada ao serviço do Marítimo, o jogador participou em 30 jogos pela equipa da Madeira.