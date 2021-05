Exclusivo. FC Porto e Nakajima recusam novo empréstimo ao Al Ain

FC Porto e Al Ain não chegaram a acordo para um novo empréstimo do Shoya Nakajima.

A direção do clube do Emirados Árabes Unidos tentou usar as notícias de um alegado teste falso à covid-19 para baixar as condições do novo empréstimo, algo que não caiu bem aos "azuis e brancos" e ao jogador.

MANUEL FERNANDO ARAÚJO

O Al Ain tentou descer a taxa de empréstimo de três para um milhão de euros e o salário do japonês de três para dois milhões de euros.

Twitter @DragaoMercado

Assim sendo, Nakajima regressa ao Futebol Clube do Porto para realizar a pré-época no fim de junho.