Acordo total: Petit renova com o Belenenses SAD

O Belenenses SAD e Petit chegaram a acordo para a renovação de contrato.

O treinador de 44 anos vai prolongar o vínculo até Junho 2022, ou seja, um acordo para mais uma temporada. O 'Jogo Aberto' sabe que Petit ficará com uma cláusula de rescisão de um milhão de euros. A assinatura do novo contrato vai acontecer na próxima semana antes do técnico e a direção irem de férias.

Rui Pedro Soares, presidente da SAD, está contente com o desempenho do treinador que deixou a equipa no décimo lugar da tabela classificativa com 40 pontos.