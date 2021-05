Lucas Mineiro já não escapa ao SC Braga. Transferência presa por detalhes

Lucas Mineiro está muito próximo de ser reforço do Sporting Clube de Braga na próxima temporada.

António Salvador e Francisco Dias Da Silva, presidentes do SC Braga e Gil Vicente, respetivamente, estiveram reunidos num hotel na zona de Braga para acertar a transferência do médio de 25 anos. A transferência está presa por detalhes.

Na reunião entre os presidente ficou acordado que o negócio se faria por um valor a rondar os 1,5 milhões de euros, com o Gil Vicente a ficar com 20% numa futura transferência do brasileiro. Além disto, o SC Braga vai ceder (a título definitivo ou empréstimo) dois jogadores à equipa de Barcelos. O 'Jogo Aberto' sabe que falta apenas decidir quais os jogadores que vão trocar a pedreira para jogar no estádio cidade de barcelos. Um dos nomes em cima da mesa é o lateral direito Zé Carlos.

Está marcada uma nova reunião para quinta-feira, depois do jogo entre o Portimonense e o SC Braga. O clube minhoto e Lucas Mineiro já chegaram a acordo total para o novo contrato do jogador, que terá a duração de cinco anos (até Junho 2026).