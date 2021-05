Rúben Fernandes está a analisar uma proposta de renovação com o Gil Vicente.

O defesa de 35 anos está em fim de contrato e a equipa de Barcelos quer contar com o atual capitão na próxima temporada. O jogador vê com bons olhos a possiblidade de ficar no Gil Vicente por mais uma época.

A faltar uma jornada para o final do campeonato, onde a permancência do Gil Vicente na I Liga já foi garantida, o jogador participou em trinta e quatro jogos onde apontou um golo.