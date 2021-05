Exclusivo. Miguel Cardoso despedido do Rio Ave

O treinador Miguel Cardoso foi despedido do comando técnico do Rio Ave.

A direção do clube de Vila do Conde reuniu-se após a derrota por 3-0 frente ao Arouca, na primeira mão do jogo de manutenção/subida à I Liga, onde ficou decidido que Miguel Cardoso deixaria, no imediato, de ser o treinador do Rio Ave.

JOSÉ COELHO

Os jogadores já foram informados que o técnico não vai orientar o treino desta tarde.

JOSÉ COELHO

Miguel Cardoso tinha contrato até junho de 2022, mas não o vai cumprir até ao fim.

O Rio Ave parte para o jogo da segunda mão com uma desvantagem de três golos, o que significa que tem de vencer em casa por 4-0 ou por uma diferença de golos superior, para ficar na I Liga.