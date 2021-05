Paulo Henrique vai reforçar a equipa do Santa Clara.

O lateral-esquerdo vai assinar um contrato para as próximas três temporada (até Junho 2024). O jogador de 24 anos terminou contrato com o Penafiel e vai assinar a custo zero com a equipa do Açores.

Ao serviço do Penafiel, na época 2020/21, Paulo Henrique participou em 35 jogos e marcou cinco golos.