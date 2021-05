Exclusivo. Henrique Gomes não vai renovar com o Gil Vicente

Henrique Gomes não aceita renovar com o Gil Vicente.

O clube de Barcelos e o defesa de 25 anos não chegaram a acordo no que diz respeito às condições de um possível novo contrato. O Gil Vicente já sabe da decisão do jogador e está no mercado à procura de um substituto. Os representantes de Henrique Gomes já estão a trabalhar no futuro, o lateral-esquerdo tem clubes interessados, na contratação a custo zero, na Turquia, Polónia e Chipre.

Ao serviço do Gil Vicnete na última temporada (2020/21), Henrique participou em doze jogos e não marcou qualquer golo.