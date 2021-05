Final da Champions. “Temos um problema claro de autoridade de Estado”

Para o comentador da SIC, Paulo Baldaia, houve um problema de falta de autoridade do Estado em relação aos festejos da Champions no Porto, sem explicações do Governo.

O comentador aponta falhas ao Governo, por ter garantido que os adeptos chegavam e saíam do país sempre numa “bolha de segurança” e pela falta de explicações.

“O secretário de Estado mais uma vez é rapidíssimo a anunciar que está tudo controlado e depois sacode a água do capote. Temos um problema claro de autoridade de Estado, que não existiu”, afirma.