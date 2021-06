Jogo de Portugal com França para o Euro foi visto no espaço

O jogo entre Portugal e França, na quarta-feira, foi visto no espaço. O astronauta francês Thomas Pesquet partilhou o momento no Twitter.

Thomas Pesquet acompanhou a seleção francesa no jogo para o UEFA Euro 2020, enquanto está numa missão na Estação Espacial Internacional. Na publicação, em que publicou uma fotografia a ver o jogo, diz que a seleção francesa não calhou no grupo mais fácil nesta edição do Euro.

"Mas isso só torna os jogos mais interessantes", escreve.

Portugal segue em frente no Euro. França em 1.º no Grupo F

A Seleção Nacional qualificou-se, na quarta-feira, para os oitavos de final do UEFA Euro 2020, ao empatar 2-2 com a campeã mundial França, em encontro da terceira jornada do grupo F, na Puskás Arena, em Budapeste.

Cristiano Ronaldo marcou os dois golos portugueses, aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, igualando os 109 do recordista mundial, o iraniano Ali Daei, enquanto Karim Benzema faturou duas vezes para os gauleses, aos 45+2, de penálti, e 47.

Com o 2-2 no Alemanha-Hungria, a seleção lusa terminou no terceiro lugar do grupo e marca encontro com a Bélgica nos oitavos (domingo, em Sevilha, às 20:00), com quatro pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a França, primeira, com a Hungria a ser eliminada, com dois.

