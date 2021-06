Euro. Comunidade portuguesa em Paris acompanhou Portugal - França com expectativa

Em França, a comunidade portuguesa acompanhou o jogo de Portugal com França para o UEFA Euro 2020 com expectativa. Os emigrantes mostram-se entusiasmados e querem voltar de férias a Portugal novamente como campeões europeus.

Em Paris, a comunidade não esquece as origens. Seja qual for a idade, o apoio é incondicional. Com Portugal no coração, acreditou-se desde o início que os oitavos eram possíveis.

A boa comida portuguesa adoçou o paladar até os golos chegarem. A partir daí, a expectativa aumentou mais ainda e já se pensa para além dos oitavos.

Os emigrantes esperam voltar a Portugal ainda campeões da Europa. Apoio da comunidade em França não faltará.

A Seleção Nacional qualificou-se, na quarta-feira para, os oitavos de final do UEFA Euro 2020, ao empatar 2-2 com a campeã mundial França, em encontro da terceira jornada do grupo F, na Puskás Arena, em Budapeste.