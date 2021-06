Benfica de regresso aos trabalhos

Na última época, foram gastos pelo Benfica 100 milhões de euros entre as duas janelas de transferências. Traduziram-se em zero troféus e na necessidade de começar a nova época mais cedo, para tentar chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Rodrigo Pinho é o primeiro reforço para a nova temporada. O avançado de 30 anos terminou contrato com o Marítimo e está num período de recuperação de uma lesão. Na época passada, fez 21 jogos e apontou 15 golos.

Para já, arrancaram os testes físicos e exames médicos, além dos testes à covid-19.

Segunda-feira é dia do primeiro treino e a época começa com a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, com a primeira mão a jogar-se a 3 ou 4 de agosto. O adversário é conhecido a 19 de julho.

