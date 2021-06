Lucas Cunha vai reforçar a equipa do Gil Vicente.

A equipa de Barcelos chegou a acordo com o SC Braga para a contratação do brasileiro de 24 anos. O Gil Vicente não vai pagar nada aos minhotos mas o passe do jogador será dividido entre ambos os clubes. O jogador vai assinar um contrato de três temporadas (até junho de 2024).

Em Portugal, Lucas já representou o SC Braga e o Estoril de Praia.