Denílson vai reforçar a equipa do Paços de Ferreira para a próxima temporada.

A equipa da I Liga chegou a acordo com o Al-Dhafra para a contratação do extremo esquerdo brasileiro. Em cima da mesa está um contrato para as próximas três épocas (até junho de 2024). O jogador já está em Portugal e a oficialização deve acontecer nos próximos dias.

Em Portugal, Denílson já representou o Paços de Ferreira e o Tondela.