Maurício Antônio está a caminho do Al-Batin.

A SAD do Portimonense chegou a acordo com o clube da Arábia Saudita para a transferência do defesa central de 29 anos. Os valores do negócio não são conhecidos mas o 'Mercado Aberto' sabe o que brasileiro vai assinar um contrato para as próximas três épocas (até 2024).

Na última época, ao serviço do Portimonense, Maurício participou em trinta e três jogos onde marcou um golo.