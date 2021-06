Luís Castro já decidiu e vai ser o novo treinador do Al-Duhail.

O treinador português tinha uma outra proposta do Al-Gharafa mas preferiu a antiga equipa de Nakajima. Luís Castro vai assinar um contrato para as próximas duas temporadas (até junho de 2023). O técnico português está em Istambul e deve viajar nos próximos dias para o Catar. A oficialização do acordo está iminente.