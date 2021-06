Exclusivo. Fábio Cardoso praticamente fechado no FC Porto

Fábio Cardoso está muito próximo de ser reforço do Futebol Clube do Porto.

O ´Mercado Aberto' sabe que existem negociações avançadas entre o Santa Clara e os dragões para a transferência do defesa central por um valor a rondar os 2,5 milhões de euros. O jogador só tem mais um ano de contrato com o clube açoriano e dificilmente iria renovar. Faltam apenas definir os pormenores do contrato com os azuis e brancos.

Na última temporada, Fábio Cardoso participou em trinta e dois jogos onde marcou três golos.