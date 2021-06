Marvin Martins vai sair a custo zero do Casa Pia para reforçar o Áustria Viena.

O internacional luxemburguês, que está em fim de contrato com a equipa da segunda liga, chegou a acordo com o clube austríaco para a assinatura de um contrato válido para as próximas duas temporadas (até junho de 2023). O novo contrato ainda não foi assinado mas o negócio já não deve cair.

Ao serviço do Casa Pia, Marvin Martins participou em vinte o nove jogos onde marcou dois golos.