Exclusivo. O plano de negócio do Sporting para contratar Rúben Vinagre

O Sporting já definiu como é que vai tentar contratar Rúben Vinagre ao Wolverhampton.

Os leões querem garantir o lateral esquerdo de 22 anos por empréstimo com obrigação de compra no final da próxima temporada. Os leões recebem o jogador por cedência do clube o inglês e no final da época são obrigados a pagar um valor entre os oito e os nove milhões de euros por 50% do passe de Vinagre.

Apesar do jogador ser agenciado por Jorge Pires, as negociações estão a ser intermediadas por Jorge Mendes, uma vez que tem ligações privilegiadas com o Wolves. O 'Jogo Aberto' sabe que a contratação de Rúben Vinagre não está dependente da saída de Nuno Mendes e que o lateral quer ficar a jogar na liga portuguesa.

Rúben Vinagre ainda não sabe se conta para Bruno Lage no Wolverhampton para a temporada 2020/2021. No empréstimo ao Famalicão, na última temporada, o jogador participou em vinte jogos e fez três assistências.