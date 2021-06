Exclusivo. Jorge Mendes prepara-se para desviar Ugarte do Benfica para o Sporting

Jorge Mendes garantiu a Frederico Varandas que ia conseguir fechar a contratação de Manuel Ugarte para o Sporting.

O Mercado Aberto sabe que o agente português disse ao presidente dos "leões" que as boas relações com o clube de Famalicão iam garantir a contração do médio para a equipa de Rúben Amorim.

Em cima da mesa está um negócio idêntico ao de Pedro Gonçalves, com o Sporting a pagar cerca de cinco milhões de euros por 50% do passe do uruguaio de 20 anos.

PATRICIA DE MELO MOREIRA

Manuel Ugarte foi diversas vezes associado ao Benfica, o que significa que o Sporting tem aqui uma oportunidade de desviar um possível reforço dos rivais.

Ao serviço do Famalicão, Ugarte participou em 20 jogos e marcou um golo.