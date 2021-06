Filipe Soares pronto para reforçar o FC Porto

O FC Porto prepara-se para oferecer 7,5 milhões de euros ao Moreirense por Filipe Soares.

Os dragões vão formalizar a proposta nos próximos dias, depois de chegarem a un princípio de acordo com o médio de 22 anos. Se o negócio se concretizar, Filipe Soares vai assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas com mais duas de opção. O jogador vai ser blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros e vai receber um salário de 400 mil euros limpos por temporada.

Na última temporada ao serviço do Moreirense, Filipe Soares participou em trinta e três jogos onde marcou dois golos.