A proposta do Boavista para o adiamento do pagamento à Liga de Clube relativamente à mudança do relvado foi chumbada em assembleia geral.

O 'Jogo Aberto' sabe que apenas uma minoria de clubes votaram a favor do clube do Bessa, tendo a maioria recusado o adiamento do pagamento por mais, pelo menos, um ano.

O Boavista tem agora se pagar o valor, que ronda os 300 mil euros, até ao dia 30 de junho de 2021, caso contrário irá entrar em incumprimento.