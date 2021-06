Rúben Lima está prestes a ser reforço do Famalicão para a época 2021/2022.

O defesa de 31 anos acabou contrato com o Belenenses SAD e vai assinar, a custo zero, com o Famalicão. Os detalhes do contrato ainda não são conhecidos mas o 'Jogo Aberto' sabe que o jogador já disse que 'sim' à direção do Famalicão.

Rúben Lima representou o Belenenses SAD nas duas últimas temporadas, tendo realizado 37 jogos esta época.